Polizei Dortmund

POL-DO: Brandstiftung und Volksverhetzung in Hamm - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0056

Gemeinsame Meldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

In der Nacht zu Dienstag (20.01.2026) kam es gegen 00:15 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Pizzeria an der Sternstraße in der Innenstadt von Hamm. Die Feuerwehr löschte einen Brand im Bereich des Pizzaofens. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von schwerer Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand.

Bei der anschließenden Überprüfung stellten Polizeibeamte eine aufgebrochene Eingangstür sowie eine aufgehebelte Kasse fest. Zudem wurden Farbschmierereien mit volksverhetzendem Inhalt entdeckt.

Ein politisch motivierter Hintergrund ist nicht auszuschließen. Der Staatsschutz der Polizei Dortmund hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise nimmt die Kriminalwache Dortmund unter 0231 132-7441 entgegen.

Hinweis für Medienschaffende: Auskünfte erteilt auschliesslich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Ines Liedtke, unter 0231-92626234.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell