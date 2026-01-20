PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Brandstiftung und Volksverhetzung in Hamm - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0056

Gemeinsame Meldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

In der Nacht zu Dienstag (20.01.2026) kam es gegen 00:15 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Pizzeria an der Sternstraße in der Innenstadt von Hamm. Die Feuerwehr löschte einen Brand im Bereich des Pizzaofens. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von schwerer Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand.

Bei der anschließenden Überprüfung stellten Polizeibeamte eine aufgebrochene Eingangstür sowie eine aufgehebelte Kasse fest. Zudem wurden Farbschmierereien mit volksverhetzendem Inhalt entdeckt.

Ein politisch motivierter Hintergrund ist nicht auszuschließen. Der Staatsschutz der Polizei Dortmund hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise nimmt die Kriminalwache Dortmund unter 0231 132-7441 entgegen.

Hinweis für Medienschaffende: Auskünfte erteilt auschliesslich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Ines Liedtke, unter 0231-92626234.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 14:15

    POL-DO: Schnelle Festnahme in Lünen: Mann durchwühlt geparktes Auto

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0054 Am späten Montagabend (19.01.) bemerkte eine Frau in Lünen einen Mann, der ihr Auto durchwühlte. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig festnehmen. Gegen 23:15 Uhr beobachtete eine Frau durch das Fenster ihrer Wohnung, wie sich ein Mann in ihr geparktes Auto an der Luisenhüttenstraße setzte. Nachdem er ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:53

    POL-DO: Polizisten bewiesen richtigen Riecher: Potpourri an Strafanzeigen für Autofahrer

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0055 Den richtigen Riecher bewiesen zivile Einsatzkräfte am Montagvormittag (19. Januar 2026) in Lünen. Bei einer Fahrzeugkontrolle stießen sie auf drei Männer mit dem Fazit: Fahrer ohne Führerschein, Drogen an Bord und diverse Metallteile im Auto. Das war aber nur die Spitze des Eisbergs. Die Beamten fuhren gegen 11:40 Uhr auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren