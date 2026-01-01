Feuerwehr Düren

FW Düren: Silvesterbilanz der Feuerwehr Düren

Düren (ots)

Die Feuerwehr Düren erlebte im Vergleich zu den vergangenen Jahren einen insgesamt ruhigeren Jahreswechsel.

Bereits am Silvestertag waren die Einsatzkräfte gefordert: Neben einem gemeldeten Gasaustritt am frühen Nachmittag, der sich als Fehlalarm herausstellte, sowie einem Verkehrsunfall auf der Aachener Straße, waren lediglich kleinere Routineeinsätze abzuarbeiten.

Die erste silvesterbedingte Alarmierung erfolgte nach dem Jahreswechsel um 00:11 Uhr. Insgesamt verzeichnete die Feuerwehr 14 Einsätze im Zusammenhang mit dem Silvesterfeuerwerk. In den meisten Fällen handelte es sich um kleinere Brände, die zügig gelöscht werden konnten.

Gegen 00:30 Uhr kam es zu einem Balkonbrand im neunten Obergeschoss eines Hochhauses. Das Feuer hatte bereits auf die Wohnung übergegriffen, sodass zusätzlich zur vorgesehenen Silvesterbereitschaft weitere Einsatzkräfte alarmiert werden mussten. Die Lage konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht und der Brand rasch gelöscht werden.

Ein größerer Schaden konnte zudem bei einem Getränkemarkt verhindert werden. Auf dem Dach entzündete Feuerwerksbatterien drohten, den Dachstuhl in Brand zu setzen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung erfolgreich verhindert werden.

Die vorbereitete Einsatzzentrale auf der Hauptwache war in der Zeit von 00:30 Uhr bis 02:00 Uhr besetzt.

Der Rettungsdienst hatte - wie auch in den vergangenen Silvesterjahren - deutlich mehr Einsätze zu bewältigen.

Insgesamt zeigt sich, dass die vorbereiteten Maßnahmen gegriffen haben. Alle gemeldeten Einsätze konnten zügig und mit der erforderlichen Einsatzstärke abgearbeitet werden. Zudem standen jederzeit ausreichende personelle und materielle Reserven für weitere Einsätze zur Verfügung.

