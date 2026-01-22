Polizei Dortmund

POL-DO: Falsche Polizisten erbeuten einen sechstelligen Eurobetrag in Körne - Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0068

Am 16.12.2025 kam es im Bereich Dortmund-Körne zu einem Betrugsdelikt durch Unbekannte, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Unter dem Vorwand einer vermeintlichen polizeilichen Sicherstellung erbeuteten die Täter einen sechsstelligen Eurobetrag. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 67-Jährige Dortmunder erwarb für die Betrüger einen Goldbarren im Wert eines sechsstelligen Eurobetrags. Diesen deponierte der Mann am 16.12.2025 in einer Tüte hinter einem Stromverteilerkasten im Bereich Alte Straße / Wormsstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Beutel dort zwischen 12:00 und 19:00 Uhr von unbekannten Tätern aufgenommen.

Die Polizei fragt: Wer hat am 16.12.2025 im Bereich der Alten Straße oder der Wormsstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit der Abholung des Goldbarrens im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegen.

