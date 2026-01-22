PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Arbeitsunfall in der Zuckerfabrik Clauen

Peine (ots)

Donnerstag, 22.01.2026, 13:30 Uhr

31249 Hohenhameln-Clauen

Am Donnerstagmittag kam es zu einem Arbeitsunfall auf dem Gelände der Zuckerfabrik in Clauen. Bei Reinigungsarbeiten in einem der Extraktionstürme trat aus bisher unbekannter Ursache Dampf mit säurehaltigen Rückständen aus. Dadurch erlitten insgesamt sechs auf dem Betriebsgelände aufhältige Mitarbeitende leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben der Polizei waren die Ortsfeuerwehr Clauen, der Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber sowie mehreren Notärzten und Rettungswagen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel
Polizeikommissariat Peine

PHK Lars Falkenhain
Dienstabteilungsleiter
Telefon: 05171 / 99 90
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

