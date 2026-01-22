POL-SZ: Arbeitsunfall in der Zuckerfabrik Clauen
Peine (ots)
Donnerstag, 22.01.2026, 13:30 Uhr
31249 Hohenhameln-Clauen
Am Donnerstagmittag kam es zu einem Arbeitsunfall auf dem Gelände der Zuckerfabrik in Clauen. Bei Reinigungsarbeiten in einem der Extraktionstürme trat aus bisher unbekannter Ursache Dampf mit säurehaltigen Rückständen aus. Dadurch erlitten insgesamt sechs auf dem Betriebsgelände aufhältige Mitarbeitende leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben der Polizei waren die Ortsfeuerwehr Clauen, der Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber sowie mehreren Notärzten und Rettungswagen vor Ort.
