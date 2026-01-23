PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.01.2026

Schöppenstedt (ots)

Diebstahl aus Transporter

Schöppenstedt, An der Friedenseiche, 19.01.2026 zwischen 01:30 Uhr und 01:50 Uhr

Zwei unbekannte Täter betraten ein Grundstück in der Straße "An der Friedenseiche" und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem dort geparkten Transporter. Von der Ladefläche entwendeten sie diverses Werkzeug und Maschinen. Die Täter flüchteten schließlich mit einem Pkw vom Tatort. Bei diesem handelte es sich mutmaßlich um einen älteren Opel Meriva oder Corsa. Die Tat wurde von der Überwachungskamera auf dem Grundstück aufgezeichnet. Die Täter können demnach wie folgt beschrieben werden. Der erste Täter ist ca. 1,80 m bis 1,85 m groß, trug eine schwarze Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Der zweite Täter ist ca. 1,70 m bis 1,75 m groß, trug eine dunkle Hose und helle Schuhe. Zudem waren beide Täter maskiert und trugen Handschuhe. Bei den Tätern handelt es sich augenscheinlich um zwei Männer. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter

