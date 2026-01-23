Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.01.2026

Dahlum (ots)

Einbruch in eine Lagerhalle

Dahlum, Hillstieg, 21.01.2026 von 17:00 Uhr bis 22.01.2026, 06:45 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in eine Lagerhalle einer Dachdeckerei ein. Drei der darin geparkten Transporter sind gewaltsam geöffnet worden. Von den Ladeflächen sowie aus einem Lagerraum wurden diverse Werkzeuge und Maschinen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Polizei leitet ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

