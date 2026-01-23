PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.01.2026.

Landkreis Peine, Edemissen (ots)

Polizei ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs gegen einen Mann nach Vornahme manipulativer Handlungen vor laufender Kamera im Rahmen eines Gruppen Videoanrufes über einen Messanger-Dienst.

Die Polizei hat zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet, wonach ein Mann in mindestens zwei bekannt gewordenen Fällen während der Videoanrufe sexuelle manipulative Handlungen an sich vorgenommen hatte. Er hat diese Handlungen jeweils vor einer größeren Anzahl von Schülerinnen und Schülern einer Schule in Edemissen vorgenommen. Die Kinder bzw. Jugendlichen waren im Alter von etwa 10-14 Jahren.

Die Taten hatten sich am 16. und 20.01.2026 ereignet.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel hat die erforderlichen Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der hohen Priorität und Dringlichkeit des Sachverhaltes und nach umfangreichen Ermittlungen konnte der 66-jährige Tatverdächtige im Land Brandenburg ermittelt werden. Eine Durchsuchung seiner Wohnung ist aufgrund eines gerichtlichen Durchsuchungsbeschlusses erfolgt. Über das Ergebnis der Durchsuchung können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Sachverhalte, die insbesondere Kinder und Jugendliche als Opfer sexueller Handlungen betreffen, haben bei der Polizei immer eine hohe Priorität in der Sachbearbeitung.

Weitere Ermittlungsergebnisse können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht genannt werden.

Die Polizei lobt die sehr professionelle Zusammenarbeit zwischen der betroffenen Schule und der Polizei, der Staatsanwaltschaft Hildesheim und dem Land Brandenburg.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Sprechen sie mit ihren Kindern über den Sachverhalt, insbesondere wenn diese davon betroffen sind. Bitte zögern sie nicht, bei Bedarf und Notwenigkeit sich Hilfe bei professionellen Institutionen oder Personen zu suchen. Bitte verbreiten sie keine aufgenommenen Videosequenzen.

Das Präventionsteam der Polizei ist an der betroffenen Schule zugegen, um konkrete Präventionsansätze und Handlungshinweise anzubieten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 12:54

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.01.2026.

    Salzgitter (ots) - Sachschaden nach Einbruch Salzgitter, Bad, Petershagener Straße, dortiger Gewerbebetrieb, 22.01.2026, 02:00-02:30 Uhr. Die unbekannte Täterschaft konnte sich nach Aufhebeln der Haupteingangstür den Zutritt in den Gewerbebetrieb verschaffen. Die Polizei ermittelt, ob Gegenstände erbeutet wurde. Die Polizei führte am Tatort eine Spurensicherung ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 12:37

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.01.2026

    Dahlum (ots) - Einbruch in eine Lagerhalle Dahlum, Hillstieg, 21.01.2026 von 17:00 Uhr bis 22.01.2026, 06:45 Uhr Eine unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in eine Lagerhalle einer Dachdeckerei ein. Drei der darin geparkten Transporter sind gewaltsam geöffnet worden. Von den Ladeflächen sowie aus einem Lagerraum wurden diverse Werkzeuge und Maschinen entwendet. Der ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:42

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.01.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Falsche Handwerker Wolfenbüttel, Jahnstraße, 21.01.2026 von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr Eine 91-jährige Wolfenbüttelerin öffnete einem vermeintlichen Dachdecker die Tür, welcher einen beschädigten Dachziegel auf dem Dach reparieren wollte. Daraufhin brachte die 91-Jährige den Mann ins Obergeschoss zur Dachluke. In der Zwischenzeit stand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren