POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel und der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom 23.01.2026
Wolfenbüttel (ots)
Besonders schwere Brandstiftung
Wolfenbüttel, Jägermeisterstraße, 23.01.2026 gegen 02:40 Uhr
Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen goss ein 38-jähriger Wolfenbütteler mehrere Liter Benzin in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und entzündet dieses. Zu der Zeit befanden sich acht Bewohner im Haus, welche durch die Feuerwehr evakuiert werden konnten. Verletzt wurde dabei niemand. Der Täter konnte im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 38-Jährige stand vermutlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, daher wurde eine Blutprobe entnommen. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete ein Strafverfahren wegen besonders schwerer Brandstiftung ein. Der zuständige Richter des Amtsgerichts Wolfenbüttel, erließ schließlich einen Untersuchungshaftbefehl.
