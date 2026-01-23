Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel und der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom 23.01.2026

Wolfenbüttel (ots)

Besonders schwere Brandstiftung

Wolfenbüttel, Jägermeisterstraße, 23.01.2026 gegen 02:40 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen goss ein 38-jähriger Wolfenbütteler mehrere Liter Benzin in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und entzündet dieses. Zu der Zeit befanden sich acht Bewohner im Haus, welche durch die Feuerwehr evakuiert werden konnten. Verletzt wurde dabei niemand. Der Täter konnte im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 38-Jährige stand vermutlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, daher wurde eine Blutprobe entnommen. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete ein Strafverfahren wegen besonders schwerer Brandstiftung ein. Der zuständige Richter des Amtsgerichts Wolfenbüttel, erließ schließlich einen Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell