POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 26.01.2026

Weddel (ots)

Mülltonnenbrand

Weddel, Wanneweg, 25.01.2026, 13:00 Uhr bis 15:15 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gerieten mehrere Mülltonnen die an einer Garage und an einem Carport standen in Brand. Das Feuer griff auf die Garagenwand sowie auf den hölzernen Carport über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei führte eine Spurensuche am Brandort durch. Der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

