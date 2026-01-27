PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.01.2026

Wolfenbüttel (ots)

Ein Unbekannter beleidigte, bedrohte und schlug einen Wolfenbütteler

Wolfenbüttel, Einkaufszentrum Forum, Hinter der Bahn, 26.01.2026, zwischen 18:25 Uhr und 18:50 Uhr

Ein unbekannter Täter beleidigte und bedrohte einen 40-jährigen Wolfenbütteler im Forum. Zudem ging der Täter auf den Mann zu und schlug diesem ins Gesicht. Außerdem trat der Unbekannte nach dem Wolfenbütteler. Anschließend flüchtete er über die Harzstraße vermutlich in Richtung Kornmarkt. Der Täter konnte als männlich und mit Bart beschrieben werden. Weiterhin wurde der Mann auf 25 bis 30 Jahre und eine Größe von 1,60 m bis 1,70 m geschätzt. Er trug eine Cap, einen blauen Hoodie, einen Rucksack und eine Musikbox. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 15:31

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 26.01.2026

    Weddel (ots) - Mülltonnenbrand Weddel, Wanneweg, 25.01.2026, 13:00 Uhr bis 15:15 Uhr Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gerieten mehrere Mülltonnen die an einer Garage und an einem Carport standen in Brand. Das Feuer griff auf die Garagenwand sowie auf den hölzernen Carport über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei führte eine Spurensuche ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 09:28

    POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 23./24.01.2026

    Peine (ots) - Fahrt mit einem Lkw unter dem Einfluss alkoholischer Getränke Ort: 31224 Peine, Celler Straße Zeit: Fr., 23.01.2026 17:26 Freitagnachmittag wurde die Polizei auf eine 49jährige Verkehrsteilnehmerin aufmerksam, welche mit ihrem Pkw die Celler Straße befuhr. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 06:56

    POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 24.01.2026

    Salzgitter-Bad (ots) - Diebstahl von Dieselkraftstoff aus diversen Sattelzugmaschinen sowie Kennzeichendiebstahl und Urkundenfälschung 24.01.2026, 02:35 Uhr, Kurze Wanne, 38259 Salzgitter-Bad Zum o.g. Zeitpunkt wollte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Pkw in der Straße Kurze Wanne im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrzeugführer entzog sich jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren