Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.01.2026

Wolfenbüttel (ots)

Ein Unbekannter beleidigte, bedrohte und schlug einen Wolfenbütteler

Wolfenbüttel, Einkaufszentrum Forum, Hinter der Bahn, 26.01.2026, zwischen 18:25 Uhr und 18:50 Uhr

Ein unbekannter Täter beleidigte und bedrohte einen 40-jährigen Wolfenbütteler im Forum. Zudem ging der Täter auf den Mann zu und schlug diesem ins Gesicht. Außerdem trat der Unbekannte nach dem Wolfenbütteler. Anschließend flüchtete er über die Harzstraße vermutlich in Richtung Kornmarkt. Der Täter konnte als männlich und mit Bart beschrieben werden. Weiterhin wurde der Mann auf 25 bis 30 Jahre und eine Größe von 1,60 m bis 1,70 m geschätzt. Er trug eine Cap, einen blauen Hoodie, einen Rucksack und eine Musikbox. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

