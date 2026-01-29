Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Mittwoch (28.01.2026) schlug ein 21-Jähriger auf Passanten in der Universitätsstraße ein.

Gegen 23.00 Uhr griff ein Mann wartende Passanten an und verletzte diese leicht.

Da der 21-Jährige psychisch auffällig war wurde er durch die eingesetzten Polizeibeamten ein Krankenhaus untergebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung.

Der 21-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

