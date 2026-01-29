Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: In der Pressemeldung 2339 (2025) berichteten wir folgendes:

Augsburg (ots)

------------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft --------------------------

Königsbrunn - Am Samstag (13.12.2025) griff offenbar ein bislang unbekannter Täter einen 23-Jährigen in dessen Wohnung in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße an. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt.

Gegen 22:30 Uhr verletzte der Unbekannte den 23-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Der 23-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen befindet sich der 23-Jährige nicht in Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Der 23-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

Ab hier neu:

------------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft --------------------------

Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg konnten die Beamten den bislang unbekannten Täter ermitteln. Es handelt sich hierbei um eine 38 Jahre alte Frau, aus dem privaten Umfeld des Opfers. Aufgrund des konkreten Tatverdachts erließ das Amtsgericht Augsburg am 26.01.26 Haftbefehl gegen die 38-Jährige Tatverdächtige. Beamte der Kriminalpolizei vollzogen den Haftbefehl noch am selben Tag und die Tatverdächtige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen die Frau.

Die 38-Jährige Tatverdächtige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell