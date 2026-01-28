Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Lkw-Fahrer ohne Fahrerkarte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (26.01.2026) war ein 64-jähriger Lkw-Fahrer ohne Fahrerkarte in der Volkhartstraße unterwegs. Gegen 09.30 Uhr kontrollierten die Beamten den Lkw. Der Fahrer hatte die Fahrerkarte nicht benutzt und die Ladung nicht gesichert. Zudem befand sich keine vorschriftsmäßige Bereifung am Lkw. Die Weiterfahrt wurde anschließend unterbunden. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz. Der 64-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

