Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Abend endet im Arrest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (27.01.2026) beleidigte ein 42-jähriger Mann Polizeibeamten in der Viktoriastraße. Gegen 23.00 Uhr randalierte der 42-Jährige in dem Bereich der Viktoriastraße und flüchtete anschließend. Eine Polizeistreife stellte den 42-Jährigen im Rahmen der Fahndung. Bei der Kontrolle beleidigte der Mann die Beamten durchgehend und war äußerst aggressiv. Nachdem sich der 42-Jährige nicht beruhigen ließ und keinerlei Einsicht zeigte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und Bedrohung gegen den Mann. Der 42-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell