Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Abend endet im Arrest
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Dienstag (27.01.2026) beleidigte ein 42-jähriger Mann Polizeibeamten in der Viktoriastraße. Gegen 23.00 Uhr randalierte der 42-Jährige in dem Bereich der Viktoriastraße und flüchtete anschließend. Eine Polizeistreife stellte den 42-Jährigen im Rahmen der Fahndung. Bei der Kontrolle beleidigte der Mann die Beamten durchgehend und war äußerst aggressiv. Nachdem sich der 42-Jährige nicht beruhigen ließ und keinerlei Einsicht zeigte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und Bedrohung gegen den Mann. Der 42-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell