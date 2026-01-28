Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Dienstag (27.01.2026) fuhr ein 52-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Donauwörther Straße. Gegen 16.15 Uhr beobachtete eine Polizeistreife, wie ein Mann während der Autofahrt offenbar Alkohol konsumierte. Die Beamten stoppten den Autofahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille. Deswegen wurde die Weiterfahrt durch die Beamten unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 52-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
