PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Dienstag (27.01.2026) war ein 27-jähriger Autofahrer in der Zollernstraße unterwegs. Gegen 14.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 27-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der 27-Jährige besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 15:52

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Dienstag (27.01.2026) fuhr ein 52-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Donauwörther Straße. Gegen 16.15 Uhr beobachtete eine Polizeistreife, wie ein Mann während der Autofahrt offenbar Alkohol konsumierte. Die Beamten stoppten den Autofahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille. Deswegen wurde die Weiterfahrt durch die Beamten unterbunden und der ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 15:19

    POL Schwaben Nord: Unbelehrbarer Lkw-Fahrer

    Augsburg (ots) - Adelsried - Am 26.01.2026 kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg einen Sattelzug auf der BAB 8. Zuvor war der Lkw aufgefallen, da er von der rechten Fahrspur bei einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h deutlich nach rechts auf den Standstreifen abkam. Als die Beamten den Sattelzug überholten stellten sie fest, dass der Fahrer mit dem Handy in der Hand telefonierte. Offenbar war dieses ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren