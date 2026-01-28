POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots) - Adelsried - Am 26.01.2026 kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg einen Sattelzug auf der BAB 8. Zuvor war der Lkw aufgefallen, da er von der rechten Fahrspur bei einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h deutlich nach rechts auf den Standstreifen abkam. Als die Beamten den Sattelzug überholten stellten sie fest, dass der Fahrer mit dem Handy in der Hand telefonierte. Offenbar war dieses ...

