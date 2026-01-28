Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Dienstag (27.01.2026) war ein 27-jähriger Autofahrer in der Zollernstraße unterwegs. Gegen 14.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 27-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der 27-Jährige besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.
