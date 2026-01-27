PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unbelehrbarer Lkw-Fahrer

Augsburg (ots)

Adelsried - Am 26.01.2026 kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg einen Sattelzug auf der BAB 8. Zuvor war der Lkw aufgefallen, da er von der rechten Fahrspur bei einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h deutlich nach rechts auf den Standstreifen abkam. Als die Beamten den Sattelzug überholten stellten sie fest, dass der Fahrer mit dem Handy in der Hand telefonierte. Offenbar war dieses Gespräch so wichtig, dass er sich nicht mehr auf den Straßenverkehr konzentrieren konnte. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer am selben Tag, nur wenige Stunden zuvor, bereits in Österreich eine Strafe in Höhe von 100 Euro bezahlen musste - ebenfalls wegen der Benutzung des Mobiltelefons! Der Fahrer wurde daraufhin eindringlich ermahnt. Zudem musste er nun auch in Deutschland eine Sicherheitsleistung in Höhe von 128,50 Euro für die Benutzung des Mobiltelefons entrichten. Der Betroffene hat die bosnische Staatsbürgerschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

