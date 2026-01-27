PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Person nach Handel mit Betäubungsmittel fest

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Montag (26.01.2026) beobachteten Polizeibeamte einen 21-Jährigen bei einem Drogenhandel im Krautgartenweg. Gegen 17.30 Uhr verkaufte der 21 Jahre alte Mann augenscheinlich Drogen an eine andere Person. Die Polizei kontrollierte den 21-Jährigen und stellte die Drogen sicher. Der Polizei ermittelt nun u.a. wegen Handel mit Betäubungsmittel. Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

