Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Fahrraddiebstahl
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Dienstag (27.01.2026) verhinderte die Polizei den Diebstahl eines Fahrrads am Königsplatz durch einen 60-jährigen Mann. Gegen 00.45 Uhr konnte die Polizei den Mann stoppen, ein Fahrradschloss aufzubrechen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Der 60-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
