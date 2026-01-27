Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Ladendiebe fest

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (26.01.2026) entwendeten ein 43-jähriger Mann und eine 51-jährige Frau mehrere Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Straße "Steinerne Furt". Gegen 12:00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarktes den Mann, als dieser an einer Selbstbezahlkasse waren scannte und an die anwesende Frau übergab. Anstelle der gekauften Waren scannte der Mann jedoch bewusst bei jedem Artikel einen anderen Barcode. Die beiden Personen bezahlten daraufhin eine zweistellige Summe, obwohl der Warenwert deutlich höher und im dreistelligen Bereich ausfiel. Der Mitarbeiter erkannte die Betrugsmasche und hielt den 43-Jährigen sowie die 51-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die Tatverdächtigen. Der Mann und die Frau besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

