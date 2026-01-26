Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Fahrens trotz Fahrverbot

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (25.01.2026) war ein 22-Jähriger ohne Führerschein in der Bürgermeister-Wegele-Straße unterwegs. Gegen 12.00 Uhr erschien der 22-Jahre alte Autofahrer bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost. Gegen diesen wirkte bereits seit Dezember ein gültiges Fahrverbot. Einer Aufforderung zur Führerscheinabgabe war der 22-Jährige nicht nachgekommen. Die Beamten stellten bislang mindestens zwei Fahrten trotz des wirkenden Fahrverbots fest. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbot gegen den 22-Jährigen. Der Mann besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

