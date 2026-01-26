PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (25.01.2026) war ein 30-jähriger E-Scooterfahrer in der Müllerstraße unter dem Einfluss von Drogen unterwegs. Gegen 13.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 30-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Im Rahmen des Gesprächs gab dieser zu, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der 30-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

