POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (23.01.2026) kam es in einem Juweliergeschäft in der Straße "am Hoher Weg" zu einem Diebstahl durch vier unbekannte Täter. Gegen 17.45 Uhr betraten vier unbekannte Täter das Geschäft. Ein Mann und eine Frau lenkten dabei die beiden Geschäftsinhaber ab. Währenddessen entwendeten die beiden anderen Männer zwei hochwertige Uhren. Ein Zeuge konnte die Tat beim Vorbeifahren ...

