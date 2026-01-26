Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch
Augsburg (ots)
Göggingen - In der Zeit von Montag (19.01.2026), 11.00 Uhr auf Freitag (23.01.2026), 15.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Bürgermeister-Miehle-Straße. Der oder die unbekannten Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/ 323-3821 entgegen.
