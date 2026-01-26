Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (23.01.2026) kam es in einem Juweliergeschäft in der Straße "am Hoher Weg" zu einem Diebstahl durch vier unbekannte Täter. Gegen 17.45 Uhr betraten vier unbekannte Täter das Geschäft. Ein Mann und eine Frau lenkten dabei die beiden Geschäftsinhaber ab. Währenddessen entwendeten die beiden anderen Männer zwei hochwertige Uhren. Ein Zeuge konnte die Tat beim Vorbeifahren beobachten. Als dieser zurückkehrte, waren die vier Unbekannten jedoch bereits flüchtig. Der Vermögensschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. Die Polizei ermittelt nun wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell