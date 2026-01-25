PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (23.01.2026) war ein 33-jähriger Autofahrer in der Schillstraße unter dem Einfluss von Drogen unterwegs.

Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 33-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Cannabis.

Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei den 33-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 33-Jährigen.

Der 33-Jährige besitzt die deutsche und kroatische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Das könnte Sie auch interessieren