Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg (ots)

Augsburg - Im Zeitraum von Donnerstag (22.01.2026) bis Freitag (23.01.2026) betrog ein bislang unbekannter Täter eine 43-jährige Frau um einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die 43-Jährige erhielt am Donnerstag eine E-Mail. In der E-Mail forderte der Unbekannte die 43-Jährige auf, ihre Daten für ihr Online-Banking anzugeben. Am Freitag erhielt die 43-Jährige einen Anruf von dem Unbekannten. Dieser forderte die Frau auf, diverse Transaktionsnummern zu bestätigen, um unberechtigte Abbuchungen angeblich Rückgängig zu machen. Durch das Bestätigen wurden Sofortüberweisungen ausgeführt. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im mittleren fünfstelligen Geldbereich.

Die 43-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrug gegen den unbekannten Täter. Die Polizei warnt in solchen Fällen:

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus. - Überprüfen Sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei Ihrer Bank. - Melden Sie den Vorfall der Polizei.

