Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Fahrrads

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (23.01.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Pedelec in der Lützowstraße.

In der Zeit von 19.30 Uhr bis 21.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec der Marke Haibike. Dieses war vor einem Gasthof versperrt abgestellt. Der entstandene Beuteschaden befindet sich im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

