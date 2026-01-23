PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

   ---------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ----------

Gablingen - Am Samstag (17.01.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einem 36-Jährigen in der Justizvollzugsanstalt Gablingen. Der 36-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 10.30 Uhr kam es in einem Zellentrakt zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf griff der 27-Jährige den 36-Jährigen mit zwei Messern, deren Klinge aus Sicherheitsgründen stumpf und besonders biegsam ist, an. Diese sog. Stumpfmesser gehören zum Inventar der Justizvollzugsanstalt. Der 36-Jährige wurde hierbei leicht verletzt, da die Stumpfmesser aufgrund ihrer Beschaffenheit schlimmere Folgen verhinderten. Der 36-Jährige und ein weiterer Mithäftling konnten den 27-jährigen Täter bis zum Hinzukommen der Justizvollzugsangestellten überwältigen und festhalten. Der 27-Jährige befindet sich, aufgrund eines anderen Delikts, seit 02.01.2026 in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen gegen den 27-Jährigen aufgenommen. Die Hintergründe des Streits sowie die weiteren Details des Tathergangs sind Bestandteil dieser Ermittlungen. Der 27-Jährige besitzt die somalische Staatsangehörigkeit. Der 36-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 14:29

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (22.01.2026) belästigte eine 33-Jährige mehrere Passanten in einem Restaurant in der Viktoriastraße. Zudem leistete sie unter anderem Widerstand und beleidigte Polizeibeamte. Dabei wurde niemand verletzt. Gegen 17.00 Uhr belästigte 33-Jährige mehrere Passanten und ging diese teilweise körperlich an. Bei einer ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:28

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt gegen Autofahrer nach mehreren Verkehrsdelikten

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (22.01.2026) war ein 31-jähriger Autofahrer auf der Riedingerstraße / Innere Uferstraße unterwegs. Gegen 21.00 Uhr kontrollierte Polizeibeamte den Mann. Dabei wies sich der 31-Jährige mit einem ausländischen Führerschein aus. Der 31-Jährige lies den Führerschein jedoch nicht rechtzeitig umschreiben. Zudem stellten die ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:28

    POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse im Rotlichtmilieu

    Augsburg (ots) - PP Schwaben Nord - Am Donnerstag (22.01.2026) fand in einem Bordell in der Gubener Straße sowie weiteren Objekten im Stadtgebiet eine großangelegte Durchsuchungsaktion statt. Die Kriminalpolizei Augsburg führte in den vergangenen Monaten umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachtes des Betruges durch. Im Rahmen dieser Ermittlungen vollzogen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren