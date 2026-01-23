Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

---------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ----------

Gablingen - Am Samstag (17.01.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einem 36-Jährigen in der Justizvollzugsanstalt Gablingen. Der 36-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 10.30 Uhr kam es in einem Zellentrakt zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf griff der 27-Jährige den 36-Jährigen mit zwei Messern, deren Klinge aus Sicherheitsgründen stumpf und besonders biegsam ist, an. Diese sog. Stumpfmesser gehören zum Inventar der Justizvollzugsanstalt. Der 36-Jährige wurde hierbei leicht verletzt, da die Stumpfmesser aufgrund ihrer Beschaffenheit schlimmere Folgen verhinderten. Der 36-Jährige und ein weiterer Mithäftling konnten den 27-jährigen Täter bis zum Hinzukommen der Justizvollzugsangestellten überwältigen und festhalten. Der 27-Jährige befindet sich, aufgrund eines anderen Delikts, seit 02.01.2026 in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen gegen den 27-Jährigen aufgenommen. Die Hintergründe des Streits sowie die weiteren Details des Tathergangs sind Bestandteil dieser Ermittlungen. Der 27-Jährige besitzt die somalische Staatsangehörigkeit. Der 36-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

