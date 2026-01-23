Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt gegen Autofahrer nach mehreren Verkehrsdelikten

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (22.01.2026) war ein 31-jähriger Autofahrer auf der Riedingerstraße / Innere Uferstraße unterwegs. Gegen 21.00 Uhr kontrollierte Polizeibeamte den Mann. Dabei wies sich der 31-Jährige mit einem ausländischen Führerschein aus. Der 31-Jährige lies den Führerschein jedoch nicht rechtzeitig umschreiben. Zudem stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten und Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von über 0,2 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 31-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 31-Jährigen. Der 31-Jährige besitzt die serbische Staatsangehörigkeit.

