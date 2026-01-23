PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt gegen Autofahrer nach mehreren Verkehrsdelikten

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (22.01.2026) war ein 31-jähriger Autofahrer auf der Riedingerstraße / Innere Uferstraße unterwegs. Gegen 21.00 Uhr kontrollierte Polizeibeamte den Mann. Dabei wies sich der 31-Jährige mit einem ausländischen Führerschein aus. Der 31-Jährige lies den Führerschein jedoch nicht rechtzeitig umschreiben. Zudem stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten und Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von über 0,2 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 31-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 31-Jährigen. Der 31-Jährige besitzt die serbische Staatsangehörigkeit. 

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 14:28

    POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse im Rotlichtmilieu

    Augsburg (ots) - PP Schwaben Nord - Am Donnerstag (22.01.2026) fand in einem Bordell in der Gubener Straße sowie weiteren Objekten im Stadtgebiet eine großangelegte Durchsuchungsaktion statt. Die Kriminalpolizei Augsburg führte in den vergangenen Monaten umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachtes des Betruges durch. Im Rahmen dieser Ermittlungen vollzogen ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:27

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Veranstaltung eines unerlaubten Glücksspiels

    Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Nacht vom 14.01.2026 (Mittwoch) auf den 15.01.2026 (Donnerstag) durchsuchten Polizeibeamte ein Wohn- und Geschäftshaus im Stadtteil Lechhausen. Gegen 23.45 Uhr betraten Einsatzkräfte nach richterlichem Beschluss des Amtsgerichts Augsburg eine Privatwohnung. Zuvor richteten sich bereits Ermittlungen gegen die Beteiligten. Vor Ort ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 15:08

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am Mittwoch (21.01.2026) war ein 21-jähriger Autofahrer in der Stadtberger Straße unter dem Einfluss von Drogen unterwegs. Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 21-jährigen Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige offenbar Cannabis konsumiert hatte. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypisches Verhalten fest. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren