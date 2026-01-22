PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Mittwoch (21.01.2026) war ein 21-jähriger Autofahrer in der Stadtberger Straße unter dem Einfluss von Drogen unterwegs. Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 21-jährigen Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige offenbar Cannabis konsumiert hatte. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypisches Verhalten fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 21-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-Jährigen. Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

