POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Pfersee - Am Mittwoch (21.01.2026) war ein 21-jähriger Autofahrer in der Stadtberger Straße unter dem Einfluss von Drogen unterwegs. Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 21-jährigen Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige offenbar Cannabis konsumiert hatte. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypisches Verhalten fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 21-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-Jährigen. Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

