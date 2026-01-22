Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Mittwoch (21.01.2026) beschädigte ein 18-Jähriger ein Auto in der Schroeckstraße. Gegen 23.45 Uhr beobachtete ein Anwohner den 18-Jährigen und verständigte die Polizei. Dieser zerkratzte offenbar ein Auto und besprühte es mit Farbe. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch abgeklärt. Der 18-Jährige konnte im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Da sich der 18-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.
