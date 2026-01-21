PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Lkw-Kontrollen ziehen hohe Bußgelder nach sich

Augsburg (ots)

Friedberg, A8 - Am Montag, den 19.01.2026, 15.30 h, wurde durch Kräfte des Schwerverkehrstrupps der Verkehrspolizei Augsburg ein türkischer Sattelzug zu einer Kontrolle an der Anschlussstelle Friedberg angehalten.

Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer gegen die Vorschriften über die Lenk- und Ruhezeiten verstieß, indem er zu lange am Steuer saß und gleichzeitig zu wenig Ruhezeit eingelegt hatte. Vorgeschrieben sind maximal 9 Stunden Tageslenkzeit und mindestens 11 Stunden Tagesruhezeit.

Zudem fuhr er mit 104 km/h auf der Autobahn, obwohl dort für Lkw über 7,5 t zulässige Gesamtmasse nur maximal 80 km/h erlaubt sind.

Außerdem wurde gegen die Vorschriften des internationalen Güterverkehrs verstoßen, indem die mitgeführte Genehmigungsurkunde der türkischen Spedition nicht richtig ausgefüllt war. Dadurch wäre verbotswidrig eine mehrmalige Verwendung möglich gewesen.

Insgesamt ergab sich für den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 1678,25 Euro und für den türkischen Frachtführer/Unternehmer in Höhe von 1578,50 Euro. Die Bußgelder wurden an Ort und Stelle einbehalten, bevor die Weiterfahrt gestattet wurde.

Bei einer ähnlichen Kontrolle eines griechischen Sattelzuges, am 19.01.2026, gegen 16.30 Uhr, an der BAB A8, bei Zusmarshausen, wurde wegen gleichgelagerter Verstöße durch den Fahrzeugführer, von diesem ein Bußgeld in Höhe von 1342,25 Euro vor Ort kassiert.

Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten und gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bergen oftmals ein hohes Risiko für Unfälle und damit verbundene Personen- und Sachschäden.

Die Missachtung der Genehmigungsvorschriften im internationalen Güterverkehr führen regelmäßig zu Wettbewerbsverzerrungen ausländischer Unternehmer in Bezug auf inländische Firmen.

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

