Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Augsburg (ots)

Adelzhausen - Am Dienstag, den 20. Januar 2026, führten Beamte der Fahndungskontrollgruppe auf einem Rastplatz an der Autobahn A 8 eine Kontrolle eines Pkw mit deutscher Zulassung durch. Dabei wurde festgestellt, dass der 24-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Darüber hinaus war das verwendete Fahrzeug nicht zugelassen und die angebrachten Zulassungsplaketten stellten sich als Fälschungen heraus. Ein im Anschluss durchgeführter Drogentest ergab, dass der Fahrer vor der Kontrolle Cannabis konsumiert hatte.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen diverser Straftaten ermittelt. Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

