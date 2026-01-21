Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Fund einer Sprenggranate
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Dienstag (20.01.2026) meldete eine Zeugin den Fund einer Sprenggranate und einer Schusswaffe in der Mittelstraße.
Bei einer Wohnungsauflösung fand die Eigentümerin eine Sprenggranate sowie eine Schusswaffe mit zugehöriger Munition. Sie verständigte daraufhin die Polizei.
Spezialisten der Polizei sicherten die Granate. Die Granate und die Waffe mit Munition werden der Vernichtung zugeführt. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand zu keiner Zeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell