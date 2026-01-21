Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fund einer Sprenggranate

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (20.01.2026) meldete eine Zeugin den Fund einer Sprenggranate und einer Schusswaffe in der Mittelstraße.

Bei einer Wohnungsauflösung fand die Eigentümerin eine Sprenggranate sowie eine Schusswaffe mit zugehöriger Munition. Sie verständigte daraufhin die Polizei.

Spezialisten der Polizei sicherten die Granate. Die Granate und die Waffe mit Munition werden der Vernichtung zugeführt. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand zu keiner Zeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell