PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fund einer Sprenggranate

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (20.01.2026) meldete eine Zeugin den Fund einer Sprenggranate und einer Schusswaffe in der Mittelstraße.

Bei einer Wohnungsauflösung fand die Eigentümerin eine Sprenggranate sowie eine Schusswaffe mit zugehöriger Munition. Sie verständigte daraufhin die Polizei.

Spezialisten der Polizei sicherten die Granate. Die Granate und die Waffe mit Munition werden der Vernichtung zugeführt. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand zu keiner Zeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 16:09

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrt unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (21.01.2026) war ein 48-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der Ulmer Straße in Augsburg unterwegs. Eine Streife kontrollierte gegen 03.30 Uhr den Mann. Die Polizeibeamten stellten drogentypisches Verhalten bei dem Autofahrer fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Autoschlüssel sicher und veranlassten ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 16:08

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (20.01.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos in der Neuburger Straße. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 11.15 Uhr war eine 35-jährige Autofahrerin in der Neuburger Straße mit ihrem Auto unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache übersah die 35-Jährige offenbar ein Auto, das an einer roten Ampel wartete. Durch den Zusammenstoß wurde ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 16:17

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Telefonbetrügen

    Augsburg (ots) - Bobingen/ Königsbrunn - Am vergangenen Samstag (17.01.2025) kam es zu mehreren vollendeten Betrugsfällen und Betrugsversuchen. Hierbei riefen die unbekannten Täter bei den Geschädigten an und gaben sich als Bankberater/ Bankmitarbeiter aus. Im weiteren Verlauf teilten die Täter mit, dass die Geschädigten Bestellungen aufgegeben hätten, die noch bezahlt werden müssten. Hierzu forderten die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren