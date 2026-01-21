Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (20.01.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos in der Neuburger Straße. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 11.15 Uhr war eine 35-jährige Autofahrerin in der Neuburger Straße mit ihrem Auto unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache übersah die 35-Jährige offenbar ein Auto, das an einer roten Ampel wartete.

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto auf zwei davorstehende Fahrzeuge aufgeschoben.

Die 35-Jährige und drei Unfallbeteiligte im Alter von 35, 33 und 27 Jahren wurden aufgrund leichter Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Die 35-Jährige und 33-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 27-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

