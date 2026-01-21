Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrt unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (21.01.2026) war ein 48-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der Ulmer Straße in Augsburg unterwegs.

Eine Streife kontrollierte gegen 03.30 Uhr den Mann. Die Polizeibeamten stellten drogentypisches Verhalten bei dem Autofahrer fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 48-jährigen Autofahrer wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Der 48-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell