Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Mittwoch (21.01.2026) war ein 25-jähriger Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss in der Imhofstraße unterwegs.

Gegen 00.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dieser fiel aufgrund seiner Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas mehr als einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Fahrradfahrer.

Der 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell