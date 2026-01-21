Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessung der VPI Augsburg
Augsburg (ots)
Wehringen, Waldstraße - Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg hat am vergangenen Dienstag in der Waldstraße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt.
In einem Zeitraum von 5 Stunden wurden 280 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 50 km/h wurden 39 Verstöße erfasst. 2 Autofahrer müssen mit einem Monat Fahrverbot rechnen.
Der traurige Spitzenreiter wurde mit 92 km/h gemessen, ihm droht nun eine Geldbuße von 400 Euro und 1 Monat Fahrverbot.
Gerade Geschwindigkeit und Abstand sind zwei der häufigsten Unfallursachen auf unseren Straßen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell