Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessung der VPI Augsburg

Augsburg (ots)

Wehringen, Waldstraße - Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg hat am vergangenen Dienstag in der Waldstraße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt.

In einem Zeitraum von 5 Stunden wurden 280 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 50 km/h wurden 39 Verstöße erfasst. 2 Autofahrer müssen mit einem Monat Fahrverbot rechnen.

Der traurige Spitzenreiter wurde mit 92 km/h gemessen, ihm droht nun eine Geldbuße von 400 Euro und 1 Monat Fahrverbot.

Gerade Geschwindigkeit und Abstand sind zwei der häufigsten Unfallursachen auf unseren Straßen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

