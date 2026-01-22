Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Ladendieb fest

Augsburg (ots)

--------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ---------

Innenstadt - Am Dienstag (20.01.2026) stoppten Polizeibeamte einen 54-jährigen Ladendieb in der Straße "Am Pfärrle" in Augsburg. Gegen 09.30 Uhr entwendete der 54-Jährige u.a. eine Flasche Wein in einem Supermarkt in der Frauentorstraße. Die Polizei konnte den Täter nach kurzer Flucht stoppen. Dabei stellten die Beamten weiteres Diebesgut und drei Messer fest. Zudem schlug und trat der Täter in Richtung der eingesetzten Beamten. Diese blieben unverletzt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 54-Jährige am 21.01.2026 dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der 54-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt nun gegen den 54-Jährigen u.a. wegen Diebstahls mit Waffen. Der 54-Jährige besitzt ungarische Staatsangehörigkeit.

