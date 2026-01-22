Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stellt Waffe sicher
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Mittwoch (21.01.2026) stellte die Polizei eine Waffe in der Stätzlinger Straße sicher. Gegen 17.00 Uhr verständigte eine 50-jährige Frau die Polizei und informierte diese über den Fund einer Langwaffe. Diese fand sie beim Entrümpeln einer Wohnung. Die Polizei stellte die Waffe sicher. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand zu keiner Zeit.
