POL Schwaben Nord: Polizei stellt Waffe sicher

Augsburg (ots) - Friedberg, A8 - Am Montag, den 19.01.2026, 15.30 h, wurde durch Kräfte des Schwerverkehrstrupps der Verkehrspolizei Augsburg ein türkischer Sattelzug zu einer Kontrolle an der Anschlussstelle Friedberg angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer gegen die Vorschriften über die Lenk- und Ruhezeiten verstieß, indem er zu lange am Steuer saß und gleichzeitig zu wenig Ruhezeit eingelegt hatte. ...

mehr