Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Taschendiebstahl

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Mittwoch (21.01.2026) entwendete eine 23-Jährige in der Tunnelstraße einem 24-Jährigen dessen Geldbeutel. Der 24-jährige Mann wurde durch die 23-jährige Frau angesprochen. Die beiden einigten sich offenbar gegen Bezahlung auf eine Dienstleistung. Kurz darauf stellte der 24-Jährige fest, dass sein Geldbeutel fehlte. Er alarmierte die Polizei. Aufgrund eines vorangegangenen Einsatzes waren die Personalien der 23-Jährigen den Polizeibeamten bekannt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls gegen die 23-Jährige. Die 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell