PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: 17.01.2026 13:45 Uhr - Verkehrsunfallflucht in der Grenzhäuser Straße - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bendorf (ots)

Die Polizeiinspektion Bendorf berichtet über eine Verkehrsunfallflucht, die sich in der Grenzhäuser Straße in Bendorf ereignet hat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief der Hund "Maja", ein drei Jahre alter, weißer Kleinspitz, aus einer Hofeinfahrt auf die Fahrbahn. Dort wurde das Tier von einem bislang unbekannten Pkw erfasst. Der Fahrzeugführer verlangsamte seine Fahrt kurzzeitig, setzte diese jedoch anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Maja verstarb leider augenblicklich.

Zeugen des Vorfalls konnten beobachten, dass es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen silberfarbenen Pkw Kombi der Marke Hyundai handelte. Ein Kennzeichen konnte leider nicht abgelesen werden.

Die Polizeiinspektion Bendorf bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem beteiligten Fahrzeug geben können, sich zu melden. Ebenso wird der bislang unbekannte Fahrzeugführer gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Polizeiinspektion Bendorf
Lohweg 34
56170 Bendorf
Telefon: +49 2622 9402-110

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 15:39

    POL-PDKO: Hangrutsch L335 Braubach - Dachsenhausen

    Lahnstein (ots) - Am Samstag, den 17.01.2026, gegen 12:30 Uhr, gingen bei der Polizeiinspektion Lahnstein mehrere Meldungen ein, dass es auf der L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen im Kurvenbereich zu einem Hangrutsch gekommen sei. Hierdurch befanden sich eine nicht unerhebliche Menge an größeren Steinen auf Fahrbahn, welche ein erhöhtes Gefahrenpotenzial entfalteten. Die Gefahrenstelle konnte bis zum Eintreffen ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 13:13

    POL-PDKO: Sachbeschädigung Neubert's Cafe, Rheinufer Oberlahnstein

    Lahnstein (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 15./16.01.2026, kam es zu einer Sachbeschädigung am Außenpavillon des Cafes Neubert am Adolph-Kolping-Ufer in Oberlahnstein. Mutmaßlicherweise tranken dort jüngere Personen Alkohol und randalierten in der Folge. Es entstanden u.a. Schäden an der Plane des Pavillons. Hinweise werden an die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren