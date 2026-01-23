Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse im Rotlichtmilieu

Augsburg (ots)

-------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg --------

PP Schwaben Nord - Am Donnerstag (22.01.2026) fand in einem Bordell in der Gubener Straße sowie weiteren Objekten im Stadtgebiet eine großangelegte Durchsuchungsaktion statt. Die Kriminalpolizei Augsburg führte in den vergangenen Monaten umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachtes des Betruges durch. Im Rahmen dieser Ermittlungen vollzogen Einsatzkräfte am Donnerstag mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und zwei Haftbefehle, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erlassen wurden. Die Stadt Augsburg war als Ordnungsbehörde an den Maßnahmen beteiligt. Einsatzkräfte nahmen zwei Personen. Diese wurden am 22.01.2026 dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich seit diesem Zeitpunkt in Untersuchungshaft. Die Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Ermittlungen der Polizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg dauern weiter an. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich.

