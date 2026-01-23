PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Veranstaltung eines unerlaubten Glücksspiels

Augsburg (ots)

   ---------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ----------

Lechhausen - In der Nacht vom 14.01.2026 (Mittwoch) auf den 15.01.2026 (Donnerstag) durchsuchten Polizeibeamte ein Wohn- und Geschäftshaus im Stadtteil Lechhausen. Gegen 23.45 Uhr betraten Einsatzkräfte nach richterlichem Beschluss des Amtsgerichts Augsburg eine Privatwohnung. Zuvor richteten sich bereits Ermittlungen gegen die Beteiligten. Vor Ort stellten die Beamten 19 Personen fest. In der Wohnung fand eine aufwändig ausgestattete Glücksspielrunde statt. Bei der zeitaufwändigen Feindurchsuchung stellten die Einsatzkräfte Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich sowie Wertgegenstände im unteren sechsstelligen Bereich sicher und auch sämtliche Glücksspielutensilien sicher. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun gegen 18 Teilnehmer wegen der Teilnahme an einem unerlaubten Glücksspiel sowie gegen den 48-jährigen Wohnungsinhaber u. a. wegen des Veranstaltens eines unerlaubten Glücksspiels. Die 18 Teilnehmer besitzen die deutsche, griechische, vietnamesische, chinesische sowie türkische Staatsangehörigkeit. Ein 43-jähriger Gast hatte eine legal erworbene scharfe Schusswaffe mitgebracht, hierzu werden Ermittlungen wegen eines waffenrechtlichen Verstoßes geführt, dieser besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 48-Jährige Wohnungsinhaber besitzt die griechische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 15:08

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am Mittwoch (21.01.2026) war ein 21-jähriger Autofahrer in der Stadtberger Straße unter dem Einfluss von Drogen unterwegs. Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 21-jährigen Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige offenbar Cannabis konsumiert hatte. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypisches Verhalten fest. Die ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 15:07

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Taschendiebstahl

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Mittwoch (21.01.2026) entwendete eine 23-Jährige in der Tunnelstraße einem 24-Jährigen dessen Geldbeutel. Der 24-jährige Mann wurde durch die 23-jährige Frau angesprochen. Die beiden einigten sich offenbar gegen Bezahlung auf eine Dienstleistung. Kurz darauf stellte der 24-Jährige fest, dass sein Geldbeutel fehlte. Er alarmierte die Polizei. Aufgrund eines vorangegangenen Einsatzes ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 15:06

    POL Schwaben Nord: Polizei stellt Waffe sicher

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Mittwoch (21.01.2026) stellte die Polizei eine Waffe in der Stätzlinger Straße sicher. Gegen 17.00 Uhr verständigte eine 50-jährige Frau die Polizei und informierte diese über den Fund einer Langwaffe. Diese fand sie beim Entrümpeln einer Wohnung. Die Polizei stellte die Waffe sicher. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand zu keiner Zeit. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren