Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Veranstaltung eines unerlaubten Glücksspiels

Augsburg (ots)

---------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ----------

Lechhausen - In der Nacht vom 14.01.2026 (Mittwoch) auf den 15.01.2026 (Donnerstag) durchsuchten Polizeibeamte ein Wohn- und Geschäftshaus im Stadtteil Lechhausen. Gegen 23.45 Uhr betraten Einsatzkräfte nach richterlichem Beschluss des Amtsgerichts Augsburg eine Privatwohnung. Zuvor richteten sich bereits Ermittlungen gegen die Beteiligten. Vor Ort stellten die Beamten 19 Personen fest. In der Wohnung fand eine aufwändig ausgestattete Glücksspielrunde statt. Bei der zeitaufwändigen Feindurchsuchung stellten die Einsatzkräfte Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich sowie Wertgegenstände im unteren sechsstelligen Bereich sicher und auch sämtliche Glücksspielutensilien sicher. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun gegen 18 Teilnehmer wegen der Teilnahme an einem unerlaubten Glücksspiel sowie gegen den 48-jährigen Wohnungsinhaber u. a. wegen des Veranstaltens eines unerlaubten Glücksspiels. Die 18 Teilnehmer besitzen die deutsche, griechische, vietnamesische, chinesische sowie türkische Staatsangehörigkeit. Ein 43-jähriger Gast hatte eine legal erworbene scharfe Schusswaffe mitgebracht, hierzu werden Ermittlungen wegen eines waffenrechtlichen Verstoßes geführt, dieser besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 48-Jährige Wohnungsinhaber besitzt die griechische Staatsangehörigkeit.

