PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (22.01.2026) belästigte eine 33-Jährige mehrere Passanten in einem Restaurant in der Viktoriastraße. Zudem leistete sie unter anderem Widerstand und beleidigte Polizeibeamte. Dabei wurde niemand verletzt. Gegen 17.00 Uhr belästigte 33-Jährige mehrere Passanten und ging diese teilweise körperlich an. Bei einer anschließenden Kontrolle durch die hinzugerufenen Polizeibeamten zeigte sich die 33-Jährige unkooperativ und beleidigte diese mehrfach. Die 33-Jährige leistete Widerstand gegen die Beamten und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Beamten nahmen die 33-Jährige in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung gegen die 33-Jährige. Die 33-Jährige besitzt die kapverdische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 14:28

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt gegen Autofahrer nach mehreren Verkehrsdelikten

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (22.01.2026) war ein 31-jähriger Autofahrer auf der Riedingerstraße / Innere Uferstraße unterwegs. Gegen 21.00 Uhr kontrollierte Polizeibeamte den Mann. Dabei wies sich der 31-Jährige mit einem ausländischen Führerschein aus. Der 31-Jährige lies den Führerschein jedoch nicht rechtzeitig umschreiben. Zudem stellten die ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:28

    POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse im Rotlichtmilieu

    Augsburg (ots) - PP Schwaben Nord - Am Donnerstag (22.01.2026) fand in einem Bordell in der Gubener Straße sowie weiteren Objekten im Stadtgebiet eine großangelegte Durchsuchungsaktion statt. Die Kriminalpolizei Augsburg führte in den vergangenen Monaten umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachtes des Betruges durch. Im Rahmen dieser Ermittlungen vollzogen ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:27

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Veranstaltung eines unerlaubten Glücksspiels

    Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Nacht vom 14.01.2026 (Mittwoch) auf den 15.01.2026 (Donnerstag) durchsuchten Polizeibeamte ein Wohn- und Geschäftshaus im Stadtteil Lechhausen. Gegen 23.45 Uhr betraten Einsatzkräfte nach richterlichem Beschluss des Amtsgerichts Augsburg eine Privatwohnung. Zuvor richteten sich bereits Ermittlungen gegen die Beteiligten. Vor Ort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren