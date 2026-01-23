Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (22.01.2026) belästigte eine 33-Jährige mehrere Passanten in einem Restaurant in der Viktoriastraße. Zudem leistete sie unter anderem Widerstand und beleidigte Polizeibeamte. Dabei wurde niemand verletzt. Gegen 17.00 Uhr belästigte 33-Jährige mehrere Passanten und ging diese teilweise körperlich an. Bei einer anschließenden Kontrolle durch die hinzugerufenen Polizeibeamten zeigte sich die 33-Jährige unkooperativ und beleidigte diese mehrfach. Die 33-Jährige leistete Widerstand gegen die Beamten und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Beamten nahmen die 33-Jährige in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung gegen die 33-Jährige. Die 33-Jährige besitzt die kapverdische Staatsangehörigkeit.

