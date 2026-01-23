PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei findet mehrere Kennzeichen bei Fahrzeugkontrolle

Augsburg (ots)

Augsburg, B17 / FR Süden - Am Donnerstag (22.01.2026) war ein 45-Jähriger ohne gültiger Hauptuntersuchung mit seinem Auto auf der Bundesstraße B17 unterwegs. Gegen 20.00 bemerkte die Polizeistreife den 45-Jährigen Autofahrer aufgrund der weit überfälligen Hauptuntersuchung von dessen Auto. Bei der Überprüfung stellten die Beamten zudem einen fehlenden Versicherungsschutz am Fahrzeug fest. Zudem fanden die Polizeibeamten mehrere Kennzeichen im Fahrzeug vor. Der 45-Jährige konnte für die Kennzeichen und für das Fahrzeug selbst keine Nachweise für einen Erwerb erbringen. Des Weiteren ist der Aufenthaltstitel der 45-Jährigen bereits abgelaufen. Die Beamten stellten das Auto und die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen einem Vergehen nach dem Aufenthaltsgesetz, dem Pflichtversicherungsgesetz und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 45-Jährigen. Der 45-Jährige besitzt keine Staatsangehörigkeit.

