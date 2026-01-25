Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (24.01.2026) fuhr ein 32-Jähriger offenbar alkoholisiert mit seinem Auto in der Jakoberstraße und verursachte dort einen Verkehrsunfall. Der 32-Jährige sowie der Beifahrer wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 03.30 Uhr war der 32-Jährige mit seinem Auto in der Jakoberstraße Kurvenbereich unterwegs. Dort kam er offenbar von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Pfeiler. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wer von über 1,5 Promille.

Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes, unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei ihm. Am Fahrzeug entstand offenbar ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - infolge von Alkohol und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 32-Jährigen.

Der 32-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

