Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (23.01.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und einem 16-Jährigen im Gablinger Weg.

Gegen 23.30 Uhr gerieten der Unbekannte und der 16-Jährige offenbar in eine Auseinandersetzung. Hierbei kam es zu einem Schlag, wodurch der 16-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Ca. 190cm, etwa 120 kg, vermeintlich südosteuropäische Herkunft

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Der 16-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

