Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (23.01.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und einem 16-Jährigen im Gablinger Weg.

Gegen 23.30 Uhr gerieten der Unbekannte und der 16-Jährige offenbar in eine Auseinandersetzung. Hierbei kam es zu einem Schlag, wodurch der 16-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Ca. 190cm, etwa 120 kg, vermeintlich südosteuropäische Herkunft

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Der 16-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

