POL-VDMZ: Drogen am Steuer und massive Tempoüberschreitung - Polizei stoppt rücksichtlose Fahrer

B41-Gensingen (ots) - Am Donnerstag gegen 18:20 Uhr kam es auf der B41 in der Auffahrt zur A61 zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Bad Kreuznacher befuhr die B41 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Richtung Autobahn. In der Auffahrt in Richtung Koblenz kam er in einer Linkskurve bei regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Dabei kollidierte das Auto mit der Mittelschutzplanke und drehte sich um die eigene Achse. Das ...

