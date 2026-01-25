PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (23.01.2026) bemerkte eine Polizeistreife ein Auto mit falschen Kennzeichen in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße.

Gegen 16.30 Uhr stellten die Beamten den geparkten Mercedes mit abgelaufener Hauptuntersuchung fest. Zudem waren die angebrachten Kennzeichen offenbar unerlaubt verändert worden. Der Mercedes war bereits außer Betrieb gesetzt.

Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung gegen die 50-Jährige Halterin.

Die 50-Jährige besitzt die kroatische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:21

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Freitag (23.01.2026) war ein 33-jähriger Autofahrer in der Schillstraße unter dem Einfluss von Drogen unterwegs. Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 33-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, unterbanden die ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:21

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (24.01.2026) fuhr ein 32-Jähriger offenbar alkoholisiert mit seinem Auto in der Jakoberstraße und verursachte dort einen Verkehrsunfall. Der 32-Jährige sowie der Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Gegen 03.30 Uhr war der 32-Jährige mit seinem Auto in der Jakoberstraße Kurvenbereich unterwegs. Dort kam er offenbar von ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:21

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

    Augsburg (ots) - Augsburg - Im Zeitraum von Donnerstag (22.01.2026) bis Freitag (23.01.2026) betrog ein bislang unbekannter Täter eine 43-jährige Frau um einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die 43-Jährige erhielt am Donnerstag eine E-Mail. In der E-Mail forderte der Unbekannte die 43-Jährige auf, ihre Daten für ihr Online-Banking anzugeben. Am Freitag erhielt die 43-Jährige einen Anruf von dem Unbekannten. Dieser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren