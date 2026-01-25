Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (23.01.2026) bemerkte eine Polizeistreife ein Auto mit falschen Kennzeichen in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße.

Gegen 16.30 Uhr stellten die Beamten den geparkten Mercedes mit abgelaufener Hauptuntersuchung fest. Zudem waren die angebrachten Kennzeichen offenbar unerlaubt verändert worden. Der Mercedes war bereits außer Betrieb gesetzt.

Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung gegen die 50-Jährige Halterin.

Die 50-Jährige besitzt die kroatische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell